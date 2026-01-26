Od sledeće godine taksi zaustavljamo sa prozora: Ministar Mali najavio probne letove u Srbiji

U Srbiji će naredne godine biti probni letovi letećih taksija, a u zavisnosti od regulative biće procenjeno kada će ti taksiji biti uvedeni u svakodnevnu upotrebu, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali. „Rađa se nova era u avijaciji, a to su mobilni leteći taksiji.

Prošle nedelje smo potpisali sporazum u Davosu sa američkom kompanijom iz Kalifornije koja je lider u toj oblasti. To je budućnost, a takva budućnost nam treba zbog mladih“, kazao je Mali za RTS. Istakao je da članovi Vlade moraju više da rade i daju sve od sebe u novim globalnim okolnostima. „Članovi Vlade moraju pokazati punu posvećenost kako bi se obezbedili mir, stabilnost i kreditni rejting zemlje, koji je direktno povezan sa evropskim putem Srbije“, kazao je