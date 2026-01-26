„Pratim Jokića, Zvezdu i Partizan, ma sve što gledaju baka i deka“: Iva Jović je najveća teniska senzacija, a ima poruku za sve u Srbiji

Iva Jović je na dominantan način stigla do četvrtfinala Australijan opena, tako što je Juliji Putincevoj dozvolila da osvoji tek jedan jedini gem (6:0, 6:1), a sada je već navikla da deo konferencije održi na srpskom.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Još jednom su srpski novinari razgovarali sa njom, a ona je istakla da prati čak i vaterpolo. Srpski reprezentativci su savladali Mađarsku u finalu i postali evropski prvaci u Beogradu. „Pratim malo Zvezdu i Partizan, pratim košarku, ali i igrače koji nastupaju u NBA, Nikolu Jokića. Pratim našu vaterpolo reprezentaciju kada igramo prvenstva – zapravo, pratim sve što baka i deka gledaju (smeh). Kad oni