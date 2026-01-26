Siner pričao o tome što je Novak prošao bez borbe: Odmah je želeo da promeni temu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Siner pričao o tome što je Novak prošao bez borbe: Odmah je želeo da promeni temu

Janik Siner je ubedljivo sa 6:1, 6:3, 7:6(3) srušio Lučijana Darderija i tako sebi obezbedio novo četvrtfinale Australijan opena.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Aktuelni šampion (dvostruki uzastopni) dobio je i pitanje da prokomentariše činjenicu da je Novak Đokoviću u četvrtfinalu bez borbe. Jakub Menšik je zbog povrede predao meč, a to bi moglo da omogući Srbinu da se dodatno odmori. „Ne znam. Sada sam u četvrtfinalu. Sledeći meč mi je veoma težak, kao i Novaku. Ima i pozitivnih i negativnih strana. U ovom sportu svašta može da se desi. On je uvek imao
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Mats Vilander: Đokoviću nedostaje samopoudanje protiv Alkaraza i Sinera

Mats Vilander: Đokoviću nedostaje samopoudanje protiv Alkaraza i Sinera

Euronews pre 6 minuta
Siner: Podigao sam nivo igre, srećan sam zbog pobede protiv Darderija

Siner: Podigao sam nivo igre, srećan sam zbog pobede protiv Darderija

RTS pre 6 minuta
Novak ne može da izgubi ni od koga na svetu sem sinera i alkaraza: Neverovatno igra za svoje godine – tvrdi legenda tenisa!

Novak ne može da izgubi ni od koga na svetu sem sinera i alkaraza: Neverovatno igra za svoje godine – tvrdi legenda tenisa!

Hot sport pre 21 minuta
Vilander: Đoković preteruje sa pohvalama Alkarasu i Sineru

Vilander: Đoković preteruje sa pohvalama Alkarasu i Sineru

Vesti online pre 26 minuta
Siner pričao o đokovićemom prolasku u četvrtfinale bez borbe! Italijan zagrmeo na konferenciji: "Radije bih da sa bavim mojim…

Siner pričao o đokovićemom prolasku u četvrtfinale bez borbe! Italijan zagrmeo na konferenciji: "Radije bih da sa bavim mojim žrebom i situacijom"

Kurir pre 31 minuta
Švjontek nastavlja da sanja titulu u Melburnu

Švjontek nastavlja da sanja titulu u Melburnu

Sport klub pre 1 sat
Italijan čeka Đokovića

Italijan čeka Đokovića

Sputnik pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburnJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Dušan Mandić nije došao na prijem kod Vučiča

Dušan Mandić nije došao na prijem kod Vučiča

Nova pre 10 minuta
Izraelci postavljaju nove standarde košarkaške bruke: Gazda Hapoela upao na teren i prekiniuo utakmicu!

Izraelci postavljaju nove standarde košarkaške bruke: Gazda Hapoela upao na teren i prekiniuo utakmicu!

Hot sport pre 0 minuta
Biciklisti Borca dominirali na Prvenstvu Srbije u ciklo-krosu i Kupu Srbije

Biciklisti Borca dominirali na Prvenstvu Srbije u ciklo-krosu i Kupu Srbije

Morava info pre 1 minut
Mats Vilander: Đokoviću nedostaje samopoudanje protiv Alkaraza i Sinera

Mats Vilander: Đokoviću nedostaje samopoudanje protiv Alkaraza i Sinera

Euronews pre 6 minuta
Potukao se sa košarkašem Crveno-belih, pa mu isekli kočnice! Nakon sukoba na utakmici proživeo dramu, pa se oglasio

Potukao se sa košarkašem Crveno-belih, pa mu isekli kočnice! Nakon sukoba na utakmici proživeo dramu, pa se oglasio

Kurir pre 5 minuta