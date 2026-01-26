Siner pričao o tome što je Novak prošao bez borbe: Odmah je želeo da promeni temu

Janik Siner je ubedljivo sa 6:1, 6:3, 7:6(3) srušio Lučijana Darderija i tako sebi obezbedio novo četvrtfinale Australijan opena.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Aktuelni šampion (dvostruki uzastopni) dobio je i pitanje da prokomentariše činjenicu da je Novak Đokoviću u četvrtfinalu bez borbe. Jakub Menšik je zbog povrede predao meč, a to bi moglo da omogući Srbinu da se dodatno odmori. „Ne znam. Sada sam u četvrtfinalu. Sledeći meč mi je veoma težak, kao i Novaku. Ima i pozitivnih i negativnih strana. U ovom sportu svašta može da se desi. On je uvek imao