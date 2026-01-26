Zašto su studenti poslali poruku Dušanu Mandiću: Jedan snimak otkriva sve VIDEO

Dušan Mandić je sa reprezentacijom Srbije osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, a jedna od čestitki koje su najviše odjeknule stigla je od strane studenata.

Studenti matematičkog fakulteta kratko su poručili „MVP“ uz čestitku ostalim igračima koji su se popeli na tron starog kontinenta. A zbog čega je baš Mandić posebno izdvojen? Povod se nalazi u jednom video-snimku nastalom 15. marta 2025. godine, a čiji je Mandić jedan od aktera. Tog dana je u Beogradu održan veliki protest pod nazivom „15. za 15“, a među stotinama hiljada ljudi koje su se našle na ulicama prestonice Srbije tog dana bio je i proslavljeni