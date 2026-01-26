Zašto su studenti poslali poruku Dušanu Mandiću: Jedan snimak otkriva sve VIDEO

Nova pre 41 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Zašto su studenti poslali poruku Dušanu Mandiću: Jedan snimak otkriva sve VIDEO

Dušan Mandić je sa reprezentacijom Srbije osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, a jedna od čestitki koje su najviše odjeknule stigla je od strane studenata.

Studenti matematičkog fakulteta kratko su poručili „MVP“ uz čestitku ostalim igračima koji su se popeli na tron starog kontinenta. A zbog čega je baš Mandić posebno izdvojen? Povod se nalazi u jednom video-snimku nastalom 15. marta 2025. godine, a čiji je Mandić jedan od aktera. Tog dana je u Beogradu održan veliki protest pod nazivom „15. za 15“, a među stotinama hiljada ljudi koje su se našle na ulicama prestonice Srbije tog dana bio je i proslavljeni
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vaterpolo savez: Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod Vučića zbog zdravstvenih problema

Vaterpolo savez: Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod Vučića zbog zdravstvenih problema

Insajder pre 10 minuta
Vaterpolo savez Srbije objasnio zbog čega Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Vučića

Vaterpolo savez Srbije objasnio zbog čega Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Vučića

Danas pre 46 minuta
(FOTO) Studenti poslali poruku Dušanu Mandiću

(FOTO) Studenti poslali poruku Dušanu Mandiću

Danas pre 11 minuta
Savez: Ćuk i Mandić nisu bili na prijemu kod predsednika zbog zdravstvenih problema

Savez: Ćuk i Mandić nisu bili na prijemu kod predsednika zbog zdravstvenih problema

Radio sto plus pre 21 minuta
FOTO Branko Lazić se oglasio zbog Dušana Mandića

FOTO Branko Lazić se oglasio zbog Dušana Mandića

Nova pre 6 minuta
Patrijarh Porfirije ugostio vaterpoliste Srbije: Dobio poklone od kapitena, heroji ga oduševili

Patrijarh Porfirije ugostio vaterpoliste Srbije: Dobio poklone od kapitena, heroji ga oduševili

Telegraf pre 10 minuta
Odakle je prezime Glušac? Milan ga je proslavio na Evropskom prvenstvu, a mnogi nikada nisu ni čuli za njega!

Odakle je prezime Glušac? Milan ga je proslavio na Evropskom prvenstvu, a mnogi nikada nisu ni čuli za njega!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvo

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolo savez: Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod Vučića zbog zdravstvenih problema

Vaterpolo savez: Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod Vučića zbog zdravstvenih problema

Insajder pre 10 minuta
Ben Šelton obezbedio plasman u četvrtfinale Australijan opena

Ben Šelton obezbedio plasman u četvrtfinale Australijan opena

Danas pre 6 minuta
Kup Koraća ponovo u Nišu

Kup Koraća ponovo u Nišu

RTS pre 31 minuta
Pobeda u drugoj kontrolnoj utakmici: Dinamo Jug - Jesenice 2:1

Pobeda u drugoj kontrolnoj utakmici: Dinamo Jug - Jesenice 2:1

Vranje news pre 41 minuta
Vaterpolo savez Srbije objasnio zbog čega Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Vučića

Vaterpolo savez Srbije objasnio zbog čega Mandić i Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Vučića

Danas pre 46 minuta