Politika pre 1 sat
Tražnja za zlatom ne jenjava, analitičari očekuju cenu 5.500 dolara po unci

„Zlato danas nije samo odgovor na inflaciju, već i na rastući osećaj nesigurnosti u globalnom finansijskom sistemu” – rekao je stručnjak za ulaganje Dušan Gajić

Najnovija kretanja na svetskim berzama potvrđuju da tražnja za zlatom ne jenjava, a pojedini analitičari prognoziraju da bi cena tokom ove godine mogla da dostigne i rekordnih 5.500 dolara po unci. Cena zlata je ovih dana oborila rekorde sa 4.800 dolara po unci, a investitori traže sigurno utočište usled rasta geopolitičkih tenzija, trgovinskih sporova i pada realnih kamatnih stopa. „Ulazimo u fazu u kojoj zlato ponovo potvrđuje svoju ulogu ključnog faktora koji
Zlato nikad traženije, analitičari predviđaju čak 5.500 dolara za uncu

Sputnik pre 19 minuta
Rekordne cene zlata očekuju se i u 2026: Da li je sada pravi trenutak za kupovinu?

Euronews pre 3 sata
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara

Nova pre 4 sati
Cene zlata i srebra najviše u istoriji: Rast ubrzan zbog novih Trampovih pretnji carinama

N1 Info pre 4 sati
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara – „anti-Trampova investicija

Danas pre 4 sati
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara usred neizvesnosti iz SAD

Serbian News Media pre 4 sati
Zlato prešlo istorijski prag od 5.000 dolara usred neizvesnosti iz SAD

Radio sto plus pre 4 sati
BerzaInflacijaDolar

Jedan od najvećih lanaca supermarketa u Evropi smanjuje broj zaposlenih: Stotine radnika može da ostane bez posla

Blic pre 14 minuta
Završava se prelazni period: Bugarsko stanovništvo sada mora da plaća sve isključivo u evrima

Blic pre 49 minuta
Prevoznici Srbije: Svi teretni granični prelazi sa zemljama Šengena blokirani, čekamo rešenje

Danas pre 1 sat
Tema jutra: Kako će izgledati nova vlasnička struktura NIS-a posle izlaska Gazproma?

N1 Info pre 19 minuta
Arbutina za Euronews Srbija: Male, modularne nuklearne elektrane mnogo su sigurnije od klasičnih

Euronews pre 29 minuta