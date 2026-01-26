Tražnja za zlatom ne jenjava, analitičari očekuju cenu 5.500 dolara po unci

„Zlato danas nije samo odgovor na inflaciju, već i na rastući osećaj nesigurnosti u globalnom finansijskom sistemu” – rekao je stručnjak za ulaganje Dušan Gajić

Najnovija kretanja na svetskim berzama potvrđuju da tražnja za zlatom ne jenjava, a pojedini analitičari prognoziraju da bi cena tokom ove godine mogla da dostigne i rekordnih 5.500 dolara po unci. Cena zlata je ovih dana oborila rekorde sa 4.800 dolara po unci, a investitori traže sigurno utočište usled rasta geopolitičkih tenzija, trgovinskih sporova i pada realnih kamatnih stopa. „Ulazimo u fazu u kojoj zlato ponovo potvrđuje svoju ulogu ključnog faktora koji