Sneg već danas: Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina - ovde će pasti čak 40 mm kiše

U SRBIJI danas umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg.

Više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje, od 15 do 25 mm, lokalno do 40 mm kiše. Posle podne jugoistočni vetar u popstepenom slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u većini mesta od 7 do 13 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 3 stepena. Vremenska prognoza za naredne dane Sutra pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim