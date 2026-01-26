Sneg već danas: Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina - ovde će pasti čak 40 mm kiše

Pravda pre 1 sat  |  Novosti
Sneg već danas: Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina - ovde će pasti čak 40 mm kiše

U SRBIJI danas umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg.

Više padavina očekuje se posle podne, uveče i u toku noći na jugoistoku i istoku zemlje, od 15 do 25 mm, lokalno do 40 mm kiše. Posle podne jugoistočni vetar u popstepenom slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u većini mesta od 7 do 13 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 3 stepena. Vremenska prognoza za naredne dane Sutra pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Hitno upozorenje RHMZ: Stiže jaka kiša tokom noći, evo gde

Hitno upozorenje RHMZ: Stiže jaka kiša tokom noći, evo gde

Dnevnik pre 3 sata
Rhmz izdao hitno upozorenje: Uskoro kreće jaka kiša, a evo gde će u Srbiji pasti i do 40 litara po kvadratu

Rhmz izdao hitno upozorenje: Uskoro kreće jaka kiša, a evo gde će u Srbiji pasti i do 40 litara po kvadratu

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza za utorak, 27. januar: Pretežno oblačno

Vremenska prognoza za utorak, 27. januar: Pretežno oblačno

Serbian News Media pre 3 sata
Sneg već danas! Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina, ovde će sručiti čak 40 mm kiše, evo kada sve kreće

Sneg već danas! Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina, ovde će sručiti čak 40 mm kiše, evo kada sve kreće

Blic pre 4 sati
Novi Pazar pod oblačnim nebom, RHMZ upozorava na olujni vetar u Srbiji

Novi Pazar pod oblačnim nebom, RHMZ upozorava na olujni vetar u Srbiji

IndeksOnline pre 5 sati
Sutra u Novom Sadu malo toplije i vedrije, pa nekoliko tmurnih i kišnih dana

Sutra u Novom Sadu malo toplije i vedrije, pa nekoliko tmurnih i kišnih dana

Radio 021 pre 5 sati
Vremenska prognoza: Oblačno, vetar, kiša – a evo kad stiže i sneg

Vremenska prognoza: Oblačno, vetar, kiša – a evo kad stiže i sneg

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Zimski market – porodični i humanitarni događaj na otvorenom u organizaciji “Mapi u pokretu” i edukativnog centra “Kefalo”…

Zimski market – porodični i humanitarni događaj na otvorenom u organizaciji “Mapi u pokretu” i edukativnog centra “Kefalo” Zimski market

Volim Zrenjanin pre 46 minuta
Od najave do presude: dve godine SLAPP agonije nad IN Medijom

Od najave do presude: dve godine SLAPP agonije nad IN Medijom

In medija pre 6 minuta
Jedini ponuđač, jedan zaposleni, 9,8 miliona dinara – Turistička organizacija izabrala poznato ime

Jedini ponuđač, jedan zaposleni, 9,8 miliona dinara – Turistička organizacija izabrala poznato ime

In medija pre 26 minuta
Sneg već danas: Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina - ovde će pasti čak 40 mm kiše

Sneg već danas: Najnovija prognoza RHMZ: Nova tura padavina - ovde će pasti čak 40 mm kiše

Pravda pre 1 sat
SSP: Današnje urušavanje zida kod podvožnjaka u Subotici još jednom ogolilo razmere režimske korupcije

SSP: Današnje urušavanje zida kod podvožnjaka u Subotici još jednom ogolilo razmere režimske korupcije

Moj Novi Sad pre 1 sat