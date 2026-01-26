Autoprevoznici u podne kamionima blokiraju teretne granične prelaze: Poznato koje tačno

Radio 021 pre 48 minuta  |  021.rs
Autoprevoznici u podne kamionima blokiraju teretne granične prelaze: Poznato koje tačno

Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije danas u podne blokiraće teretne granične prelaze sa zemljama Evropske unije.

Oni ulaze u blokadu uvođenja EES sistema za ulazak i izlazak iz tih zemalja, ograničavanje boravka vozača na teritoriji Šengena i neadekvatnog reagovanja evropskih institucija. Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić poručuje da će BiH ali i zemlje regiona biti pred velikim izazovom te da će lanci snadbevanja biti poremećeni. "Ukoliko EU ostane pri tome čvrsto odlučna, i ako Evropska komisija kaže da BiH ne sme imati svoje domaće prevoznike,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Blokade graničkih prelaza u Crnoj Gori danas u podne

Blokade graničkih prelaza u Crnoj Gori danas u podne

Serbian News Media pre 2 minuta
Kamiondžije Srbije i regiona od podne blokiraju granične prelaze za teretna vozila

Kamiondžije Srbije i regiona od podne blokiraju granične prelaze za teretna vozila

RTS pre 8 minuta
Uživo blokada graničnih prelaza danas u podne Kamiondžije blokiraju teretne prelaze u celom regionu: Nećemo odustati do…

Uživo blokada graničnih prelaza danas u podne Kamiondžije blokiraju teretne prelaze u celom regionu: Nećemo odustati do ispunjenja zahteva

Blic pre 8 minuta
Prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine danas blokiraju granične prelaze

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine danas blokiraju granične prelaze

N1 Info pre 52 minuta
Prevoznici sa Zapadnog Balkana danas blokiraju granične prelaze prema Šengenu

Prevoznici sa Zapadnog Balkana danas blokiraju granične prelaze prema Šengenu

Insajder pre 52 minuta
Kamiondžije iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije u podne blokiraju granice sa zemljama EU

Kamiondžije iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije u podne blokiraju granice sa zemljama EU

RTV pre 1 sat
Počinje protest prevoznika: Blokade teretnih prelaza ka Šengenu od 12 časova

Počinje protest prevoznika: Blokade teretnih prelaza ka Šengenu od 12 časova

OK radio pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvropska UnijaMakedonijaEUEvropska komisijaŠengenSeverna MakedonijaEES

Društvo, najnovije vesti »

Blokade graničkih prelaza u Crnoj Gori danas u podne

Blokade graničkih prelaza u Crnoj Gori danas u podne

Serbian News Media pre 2 minuta
Radnici tokom noći skidali slojeve fasade Gimnazije u Prokuplju pa otkačili oluk: Zaposleni koriste ulaz uprkos zabrani VIDEO

Radnici tokom noći skidali slojeve fasade Gimnazije u Prokuplju pa otkačili oluk: Zaposleni koriste ulaz uprkos zabrani VIDEO

Nova pre 3 minuta
Kamiondžije Srbije i regiona od podne blokiraju granične prelaze za teretna vozila

Kamiondžije Srbije i regiona od podne blokiraju granične prelaze za teretna vozila

RTS pre 8 minuta
Fondaciji "Za srpski narod i državu" uručena Svetosavska nagrada u Kruševcu

Fondaciji "Za srpski narod i državu" uručena Svetosavska nagrada u Kruševcu

Blic pre 3 minuta
Ova životinjska mast zdravija je od graška, paradajza i zelene salate, ali postoji jedna caka

Ova životinjska mast zdravija je od graška, paradajza i zelene salate, ali postoji jedna caka

Danas pre 8 minuta