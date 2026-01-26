Autoprevoznici u podne kamionima blokiraju teretne granične prelaze: Poznato koje tačno

Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije danas u podne blokiraće teretne granične prelaze sa zemljama Evropske unije.

Oni ulaze u blokadu uvođenja EES sistema za ulazak i izlazak iz tih zemalja, ograničavanje boravka vozača na teritoriji Šengena i neadekvatnog reagovanja evropskih institucija. Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić poručuje da će BiH ali i zemlje regiona biti pred velikim izazovom te da će lanci snadbevanja biti poremećeni. "Ukoliko EU ostane pri tome čvrsto odlučna, i ako Evropska komisija kaže da BiH ne sme imati svoje domaće prevoznike,