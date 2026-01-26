Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pregovorima sa EU

Radio 021 pre 36 minuta  |  Beta
Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom na 25. sednici Pristupne konferencije sa Crnom Gorom u Briselu.

Kako je ranije saopštila EU, sastanak će poslužiti za privremeno zatvaranje pregovora u okviru poglavlja 32: finansijska kontrola. Crna Gora je u decembru prošle godine zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, čime je njihov ukupan broj povećan na 12. Vlada u Podgorici želi da do kraja 2026. završi pregovarački proces i da 2028. postane 28. članica Unije. Crna Gora se nada da će izrada Ugovora o pristupanju početi tokom predsedavanja Kipra u prvoj polovini ove godine.
