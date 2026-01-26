Sedmoro stradalo u snežnoj oluji u SAD

Radio 021 pre 3 sata  |  Tanjug
Sedmoro stradalo u snežnoj oluji u SAD

Zimska oluja koja je zahvatila veći deo Sjedinjenih Američkih Država odnela je do sada najmanje sedam života, bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova.

Tenesi je prijavio tri smrtna slučaja povezana sa vremenskim uslovima, dve osobe su poginule u Luizijani, jedna u Teksasu i jedna u Kanzasu, prema podacima lokalnih zvaničnika koje prenosi NBC njuz. Pod upozorenjem na opasnu hladnoću se i dalje nalazi oko 185 miliona ljudi u većem delu centralnog i istočnog dela SAD, a temperature su u nekim delovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule. Periodi jakog snega, susnežice i ledene kiše nastaviće se širom severoistoka
