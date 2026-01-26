Odluka Vlade Srbije - vaterpolistima i selektoru po 20.000 evra

RTS pre 1 sat
Odluka Vlade Srbije - vaterpolistima i selektoru po 20.000 evra

Vlada Srbije saopštila je da je na današnjoj sednici donela rešenja, kojima se članovima vaterpolo reprezentacije Srbije, osvajačima zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu, dodeljuju novčane nagrade u visini od po 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U saopštenju se navodi da će nagrada u istom iznosu biće isplaćena i treneru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću. "Usvajanje ovih rešenja je od veoma važnog interesa za razvoj i afirmaciju sporta, za što bolju motivaciju i pripremu sportista za postizanje još boljih rezultata koji će doprineti afirmaciji Republike Srbije", dodaje se u saopštenju Vlade Srbije. EP za vaterpoliste održano je od 10. do 25. januara u Beogradskoj areni. Vaterpolisti Srbije
