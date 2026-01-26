Sijarto: Podnećemo tužbu Sudu pravde EU zbog odredbe o prekidu uvoza ruskog gasa

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Sijarto: Podnećemo tužbu Sudu pravde EU zbog odredbe o prekidu uvoza ruskog gasa

BUDIMPEŠTA - Mađarska će pokrenuti sudski postupak sa ciljem da se poništi uredba o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 1. januara 2027. godine, koju su ranije danas usvojile zemlje Evropske unije, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

''Ako ne budemo mogli da kupujemo sirovu naftu i gas od Rusije, računi za energiju u domaćinstvima će se utrostručiti, a fabrike mogu da se suoče sa poteškoćama zbog rasta cena'', rekao je Sijarto, prenosi agencija MTI. Prema njegovim rečima, uredba kojom je omogućen REPowerEU, odnosno okončanje zavisnosti EU od ruskih energenata, zaobilazi propise EU, sa ciljem da onemogući uvoz energenata iz Rusije. On je istakao da će Mađarska, čim odluka o usvajanju REPowerEU
