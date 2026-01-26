Srpski privrednici od danas na sajmu prehrambene industrije u Dubaiju

RTV pre 46 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD/DUBAI - Srpski privrednici iz prehrambenog sektora od danas do 30. januara učestvovaće na međunarodnom sajmu prehrambene industrije Gulfood 2026 u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), objavila je Privredna komora Srbije (PKS).

PKS, zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije, organizuje nastup naših privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na ovom sajmu, koji je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u UAE i regionu Golfa. Srpske kompanije predstaviće svoje proizvodne programe u jednoj od glavnih hala na sajmištu Dubai Expo City, rezervisanim za Nacionalne paviljone World Food. U okviru sajma organizuju se susreti proizvođača, izvoznika i
Politika pre 12 sati
Telegraf pre 12 sati
DubaiEXPOPrivredna komora Srbije

RTV pre 46 minuta
