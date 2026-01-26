Zemlje EU dale konačno odobrenje za zabranu ruskog gasa

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
Zemlje EU dale konačno odobrenje za zabranu ruskog gasa

BRISEL - Ministri zemalja EU odobrili su zakon na sastanku u Briselu, iako su Slovačka i Mađarska glasale protiv.

Mađarska je saopštila da ce slučaj izneti pred Evropski sud pravde. Zabrana je osmišljena da je odobri velika većina zemalja, što je omogućilo da se on usvoji uprkos protivljenju Mađarske i Slovačke, koje ostaju u velikoj meri zavisne od uvoza ruske energije i žele da održe bliske veze sa Moskvom. Prema sporazumu, EU ce zaustaviti uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa do kraja 2026. godine i gasa iz cevovoda do 30. septembra 2027. godine. Zakon dozvoljava da se taj rok
