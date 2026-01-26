Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka kao opomena iranskim vlastima

Serbian News Media pre 2 sata
Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka kao opomena iranskim vlastima

Američki nosač aviona Abraham Linkoln u pratnji tri razarača stigao je danas u vode Bliskog istoka, pojačavajući mogućnost da predsednik SAD Donald Tramp naredi vazdušne napade na Iran zbog krvavog gušenja protesta u toj zemlji.

Nosač i tri razarača „trenutno su raspoređeni na Bliskom istoku kako bi promovisali regionalnu bezbednost i stabilnost“, saopštila je američka Centralna komanda na društvenim mrežama. Ova udarna grupa je, dodaje se, prethodno bila u Indijskom okeanu, a ne u Arabijskom moru koje zapljuskuje obalu Irana. Brodovi donose u region Bliskog istoka još hiljade vojnika. Bliski istok nije video američke nosače aviona još od oktobra, kada je nosaču Džerald Ford naređeno da
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Grupe koje Iran podržava u Jemenu i Iraku signalizirale spremnost da pokrenu nove napade

Grupe koje Iran podržava u Jemenu i Iraku signalizirale spremnost da pokrenu nove napade

N1 Info pre 42 minuta
Trampova „armada“ stigla na Bliski istok: Udarna grupa brodova oko nosača aviona Linkoln sve bliža Iranu! „Prst je na…

Trampova „armada“ stigla na Bliski istok: Udarna grupa brodova oko nosača aviona Linkoln sve bliža Iranu! „Prst je na okidaču“, poručuju Iranci (foto, video)

Dnevnik pre 52 minuta
Trampova "armada" nadomak Irana: Komanda potvrdila, čeka se odluka o napadu: Iranci "drže prst na okidaču"!

Trampova "armada" nadomak Irana: Komanda potvrdila, čeka se odluka o napadu: Iranci "drže prst na okidaču"!

Telegraf pre 52 minuta
Opomena iranskim vlastima: Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka

Opomena iranskim vlastima: Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka

N1 Info pre 2 sata
Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka kao opomena iranskim vlastima

Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka kao opomena iranskim vlastima

Beta pre 2 sata
Trampovo upozorenje Iranu: Čuveni američki nosač aviona stigao u vode Bliskog istoka

Trampovo upozorenje Iranu: Čuveni američki nosač aviona stigao u vode Bliskog istoka

Nova pre 2 sata
Američki nosač „Abraham Linkoln“ sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka: Opomena iranskim vlastima

Američki nosač „Abraham Linkoln“ sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka: Opomena iranskim vlastima

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokFordDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

Danas pre 3 minuta
Pala konačna odluka! Ova zemlja EU zabranila upotrebu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Pala konačna odluka! Ova zemlja EU zabranila upotrebu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Blic pre 23 minuta
(Video) Novi snimak ubijenog aleksa postao viralan: Emotivni govor u bolnici zapalio društvene mreže: "Pročitao je poslednji…

(Video) Novi snimak ubijenog aleksa postao viralan: Emotivni govor u bolnici zapalio društvene mreže: "Pročitao je poslednji pozdrav"

Blic pre 33 minuta
(Video) Devojčica umrla tokom sankanja, sve više mrtvih na ulicama Amerike! Ledeni armagedon kosi sve pred sobom, upozorenje…

(Video) Devojčica umrla tokom sankanja, sve više mrtvih na ulicama Amerike! Ledeni armagedon kosi sve pred sobom, upozorenje izdato za 185 miliona ljudi

Blic pre 23 minuta
Koju ulogu ima Kina u globalnim geopolitičkim promenama?

Koju ulogu ima Kina u globalnim geopolitičkim promenama?

Danas pre 1 sat