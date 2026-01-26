Američki nosač aviona sa tri razarača stigao u vode Bliskog istoka kao opomena iranskim vlastima

Američki nosač aviona Abraham Linkoln u pratnji tri razarača stigao je danas u vode Bliskog istoka, pojačavajući mogućnost da predsednik SAD Donald Tramp naredi vazdušne napade na Iran zbog krvavog gušenja protesta u toj zemlji.

Nosač i tri razarača „trenutno su raspoređeni na Bliskom istoku kako bi promovisali regionalnu bezbednost i stabilnost“, saopštila je američka Centralna komanda na društvenim mrežama. Ova udarna grupa je, dodaje se, prethodno bila u Indijskom okeanu, a ne u Arabijskom moru koje zapljuskuje obalu Irana. Brodovi donose u region Bliskog istoka još hiljade vojnika. Bliski istok nije video američke nosače aviona još od oktobra, kada je nosaču Džerald Ford naređeno da