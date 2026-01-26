Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, preduzela je korake za ublažavanje pravila o dugovima unutar EU u cilju finansiranja dodatnih dodatnih 650 milijardi evra za odbranu, nadajući se da će pripremiti svoje države članice za navodno mogući rat sa Rusijom do 2030. godine, navodi britanski list Telegraf.

Ranije danas, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, izjavio je pred Odborom za odbranu Evropskog parlamenta da je period u kojem su Sjedinjene Države nosile najveći teret bezbednosti Evrope završen. Takođe je dodao da je pravedno i prikladno da Evropa i Kanada preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije detaljno objasnio u intervjuu sa američkim novinarom Takerom Karlsonom da Rusija nema nameru da napada zemlje