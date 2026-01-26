EU potpuno zabranila ruski gas od 2027. godine, Mađarska i Slovačka glasale protiv

Sputnik pre 8 minuta
EU potpuno zabranila ruski gas od 2027. godine, Mađarska i Slovačka glasale protiv

Savet Evropske unije usvojio je potpunu zabranu uvoza ruskog prirodnog tečnog gasa od 1. januara 2027. godine i gasa preko gasovoda od 30. septembra 2027. godine, navodi se u saopštenju Saveta EU.

Kako se ističe u saopštenju, potpuna zabrana ruskog prirodnog tečnog gasa stupa na snagu od početka 2027. godine, a za gas preko gasovoda od 30. septembra 2027. godine. Protiv zabrane glasale su Mađarska i Slovačka. Prema rečima ministra spoljnih i evropskih poslova Slovačke, Juraja Blanara, Bratislava će se obratiti Sudu EU radi poništenja zabrane uvoza ruskog gasa u EU od 2027. godine. U slovačkom spoljnopolitičkom resoru su takođe saopštili da je predstavnik
Evropska UnijaMoskvaEUSlovačkaRusijaMađarskaBratislava

