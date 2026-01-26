Zlato nikad traženije, analitičari predviđaju čak 5.500 dolara za uncu

Najnovija kretanja na svetskim berzama potvrđuju da tražnja za zlatom ne jenjava, a pojedini analitičari prognoziraju da bi cena tokom ove godine mogla da dostigne i rekordnih 5.500 dolara po unci.

Cena zlata je ovih dana oborila rekorde sa 4.800 dolara po unci, a investitori traže sigurno utočište usled rasta geopolitičkih tenzija, trgovinskih sporova i pada realnih kamatnih stopa. „Ulazimo u fazu u kojoj zlato ponovo potvrđuje svoju ulogu ključnog faktora koji čuva kapital. Ovaj rast nije rezultat kratkoročne spekulacije, već kombinacije dugoročnih faktora - geopolitike, monetarne politike i promene strukture tražnje“, kaže Dušan Gajić iz kompanije