Cena zlata oborila rekord: Preko 5.000 dolara po unci zbog tenzija između SAD i NATO oko Grenlanda

Cene zlata danas su porasle na više od 5.000 dolara (4.215 evra) po unci, čime je postignut novi rekord, prenosi BBC.

Cena zlata je time nastavila istorijski rast tokom kojeg je cena tog plemenitog metala porasla za više od 60 odsto u 2025. godini. Porast cene zlata dolazi u trenutku kada su tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i NATO oko Grenlanda doprinele porastu zabrinutosti zbog finansijske i geopolitičke neizvesnosti. Zlato i drugi plemeniti metali smatraju se takozvanom sigurnom imovinom koju investitori kupuju u vremenima neizvesnosti. Jedna od najvećih privlačnosti