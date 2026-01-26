Raspisan tender za pojačano održavanje državnog puta IB 22 od Ušća do Raške

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Javno preduzeće Putevi Srbije raspisalo je poziv za dostavljanje ponuda za pojačano održavanje državnog puta IB 22, deonica Ušće-Raška (Kosovska Mitrovica) ukupne dužine 32,30 kilometara.

Ponude se dostavljaju do 3. marta a planirani rok za izvođenje radova je 22 meseca. Projekat se realizuje u okviru Programa rehabilitacije puteva, koji se finansira sredstvima Evropske investicione banke (EIB) i države Srbije. Tenderom je obuhvaćen veliki broj radova među kojima su pripremni radove, radovi na donjem stroju, na unapređenju sistema odvodnjavanja, zatim na gornjem stroju, te radovi na objektima, poput mostova, propusta i potpornih zidova.
