Vlada Srbije odlučila: Formiran operativni tim za pristupanje EU

Vlada Srbije donela je danas odluku o formiranju operativnog tima čija će uloga biti koordinacija ubrzanog sprovođenja svih obaveza na evropskom putu Srbije, koji će činiti predstavnici najvišeg državnog nivoa, dok će radom rukovoditi šef Misije Republike Srbije pri EU Danijel Apostolović, objavljeno je u Službenom glasniku.

Operativni tim, pored Apostolovića čine još devet članova, ministar za evropske integracije glavni pregovarač i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast u skladu sa Uredbom o upravljanju Instrumentom za reformu i rast Nemanja Starović, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić,