Hrvati će da puknu od muke! Evo kako su hrvatski mediji reagovali na zlato Srbije u Beogradu, pominju i razaranje Vukovara

Večernje novosti pre 8 minuta
Hrvati će da puknu od muke! Evo kako su hrvatski mediji reagovali na zlato Srbije u Beogradu, pominju i razaranje Vukovara

Srbija je treći put bila domaćin Evropskog prvenstva - svaki put na 10 godina - i svaki put je trijumfovala.

Foto: N.Skenderija U finalu 2006. na Tašmajdanu, Srbija je pobedila Mađarsku 9:8, 2016. u beogradskoj Areni, Srbija je bila bolja od Crne Gore 10:8, a 2026. godine 'delfini' su ponovo na evropskom tronu. Srbija je u finalu pobedila Mađarsku 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) posle, očekivano, velike bitke. Slavi se u Beogradu, kao i širom naše zemlje dok je u komšiluku zavladala tuga. Hrvatski mediji posvetili su očekivanu pažnju uspehu srpskih vaterpolista. Ali ne baš na
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Država ne žali novac za šampione! Evo koliko su zardili vaterpolisti Srbije za zlato u Beogradu

Država ne žali novac za šampione! Evo koliko su zardili vaterpolisti Srbije za zlato u Beogradu

Večernje novosti pre 28 minuta
Vučić danas sa vaterpolistima Srbije, šampionima Evrope

Vučić danas sa vaterpolistima Srbije, šampionima Evrope

RTV pre 1 sat
Ranđelović: Neverovatan uspeh, najslađe je osvojiti trofej kod kuće

Ranđelović: Neverovatan uspeh, najslađe je osvojiti trofej kod kuće

Politika pre 4 sati
U Beogradu građani uz zastave i sirene slavili zlato vaterpolista Srbije

U Beogradu građani uz zastave i sirene slavili zlato vaterpolista Srbije

Politika pre 5 sati
Mandić: Pokazali smo srce, motiv, želju... sve smo podredili zbog Srbije

Mandić: Pokazali smo srce, motiv, želju... sve smo podredili zbog Srbije

Politika pre 5 sati
Dušan Mandić: „Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo“

Dušan Mandić: „Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo“

Danas pre 8 sati
MVP, MVP: Cela hala skandirala fenomenalnom golmanu Srbije – Milanu Glušcu

MVP, MVP: Cela hala skandirala fenomenalnom golmanu Srbije – Milanu Glušcu

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u vaterpoluMađarska

Sport, najnovije vesti »

Novak saznao rivala u četvrtfinalu: Znao da namuči Đokovića kao retko ko, izbacio Amerikanca po najvećem suncu

Novak saznao rivala u četvrtfinalu: Znao da namuči Đokovića kao retko ko, izbacio Amerikanca po najvećem suncu

Nova pre 7 minuta
Rajaković: Svi su dali doprinos trijumfu, ovo je proces koji se nikad ne završava

Rajaković: Svi su dali doprinos trijumfu, ovo je proces koji se nikad ne završava

RTS pre 8 minuta
„Srbija se uvek pita!“

„Srbija se uvek pita!“

Sputnik pre 2 minuta
Đoković saznao narednog rivala u Australiji: Ovako izgleda ceo njegov put do 25. grend slema

Đoković saznao narednog rivala u Australiji: Ovako izgleda ceo njegov put do 25. grend slema

Mondo pre 2 minuta
Novak saznao ime protivnika u četvrtfinalu

Novak saznao ime protivnika u četvrtfinalu

Sport klub pre 8 minuta