Hrvati će da puknu od muke! Evo kako su hrvatski mediji reagovali na zlato Srbije u Beogradu, pominju i razaranje Vukovara

Srbija je treći put bila domaćin Evropskog prvenstva - svaki put na 10 godina - i svaki put je trijumfovala.

Foto: N.Skenderija U finalu 2006. na Tašmajdanu, Srbija je pobedila Mađarsku 9:8, 2016. u beogradskoj Areni, Srbija je bila bolja od Crne Gore 10:8, a 2026. godine 'delfini' su ponovo na evropskom tronu. Srbija je u finalu pobedila Mađarsku 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) posle, očekivano, velike bitke. Slavi se u Beogradu, kao i širom naše zemlje dok je u komšiluku zavladala tuga. Hrvatski mediji posvetili su očekivanu pažnju uspehu srpskih vaterpolista. Ali ne baš na