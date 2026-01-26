Crna Gora zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU

Vesti online pre 1 sat  |  N1 (P. V.)
Crna Gora zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU

Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom na 25. sednici Pristupne konferencije sa Crnom Gorom u Briselu.

Kako je ranije saopštila EU, sastanak će poslužiti za privremeno zatvaranje pregovora u okviru poglavlja 32: finansijska kontrola. Crna Gora je u decembru prošle godine zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, čime je njihov ukupan broj povećan na 12. Vlada u Podgorici želi da do kraja 2026. završi pregovarački proces i da 2028. postane 28. članica Unije. Crna Gora se nada da će izrada Ugovora o pristupanju početi tokom predsedavanja Kipra u prvoj polovini ove godine.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Crna Gora zatvara poglavlje 32 – Finansijski nadzor na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju EU

Crna Gora zatvara poglavlje 32 – Finansijski nadzor na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju EU

Serbian News Media pre 1 sat
Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU

Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU

Danas pre 2 sata
Crna Gora zatvara poglavlje 32. Odnosi se na finansijski nadzor, odluka pada na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju EU

Crna Gora zatvara poglavlje 32. Odnosi se na finansijski nadzor, odluka pada na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju EU

Kurir pre 2 sata
Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pregovorima sa EU

Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pregovorima sa EU

Radio 021 pre 3 sata
Crna Gora zatvara poglavlje 32 na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju EU

Crna Gora zatvara poglavlje 32 na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju EU

Nedeljnik pre 2 sata
Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom

Crna Gora danas zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom

Nova pre 3 sata
Crna Gora zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom

Crna Gora zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvropska UnijaPodgoricaPregovori sa EUBriselKiparEU

Svet, najnovije vesti »

SAD: Protesti zbog agenata ICE i drugog ubistva u mesec dana

SAD: Protesti zbog agenata ICE i drugog ubistva u mesec dana

Beta pre 20 minuta
Eksplozija u Grčkoj, ima stradalih

Eksplozija u Grčkoj, ima stradalih

Danas pre 5 minuta
Italija: Oluja izazvala klizišta i poplave, na Siciliji evakuisano oko 1000 ljudi

Italija: Oluja izazvala klizišta i poplave, na Siciliji evakuisano oko 1000 ljudi

RTV pre 15 minuta
Švedska deportovala 4-godišnjeg autističnog dečaka u BiH

Švedska deportovala 4-godišnjeg autističnog dečaka u BiH

Nova pre 24 minuta
Nastavljeni protesti u SAD zbog agenata ICE i drugog ubistva u mesec dana

Nastavljeni protesti u SAD zbog agenata ICE i drugog ubistva u mesec dana

N1 Info pre 4 minuta