Nokian Tyres Betula - koncept pneumatika napravljenog od ostataka brezove kore

Auto magazin pre 27 minuta
Nokian Tyres predstavlja koncept pneumatik Nokian Tyres Betula, koji u sebi sadrži revolucionarnu sirovinu napravljenu od brezove kore...

Obnovljeni materijal švedske kompanije Reselo koristi ostatke globalne industrije celuloze, papira i šperploče. Kod Nokian Tyres Betula prvi put je ovaj materijal iskorišćen za proizvodnju jednog pneumatika. Materijal je uključen u smešu gezećeg sloja pneumatika, čime se učešće obnovljenog i recikliranog materijala povećava na 93 % svih materijala koji se koriste ugazećem sloju. Novi materijal je najzaslužniji za značajno povećanje performansi pneumatika. Konceptni
Hajde da zajedno probamo da dođemo do čuda: Oglasila se navijačka grupa Delije uoči meča Crvene zvezde i Selte

Dnevnik pre 9 sati
A tri dana posle napada torcide u tuzli... "Delije" se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde

Večernje novosti pre 9 sati
Oglasile se Delije: "Nijedna borba nema smisla..."

Telegraf pre 10 sati
"Delije" se oglasile pred Seltu: "Hajde da nastavimo da pišemo istoriju"

Sportske.net pre 5 sati
Na stadionu osvanuo skandalozan transparent koji poziva na klanje Srba! Navijači Benfike na jeziv način podržali napad Torcide…

Kurir pre 15 sati
Tuzla: Četiri navijača Zvezde teško povređeni, jedan kritično; Napali ih Torcidaši

RTV pre 16 sati
Tuča Delija i Torcide kod aerodroma u Tuzli: Četiri navijača Zvezde teško povređena, jedan kritično

Newsmax Balkans pre 17 sati
