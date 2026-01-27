"Majka svih sporazuma": Indija i Evropa otvaraju tržišta za dve milijarde ljudi

Indija i Evropska unija su u ponedeljak postigle "značajan" sporazum o slobodnoj trgovini, koji se ocenjuje kao najveći do sada, rekao je indijski premijer Narendra Modi.

Modi je u obraćanju na Indijskoj nedelji energetike sporazum nazvao "majkom svih sporazuma", prenosi CNBC. On je naveo da će sporazum, koji dopunjuje postojeće sporazume Indije sa Velikom Britanijom i Evropskim udruženjem za slobodnu trgovinu, biti posebno koristan za ključne sektore indijske ekonomije. Sporazum će stvoriti tržište od dve milijarde ljudi u vreme kada se trgovinske veze stavljaju na probu usred rastućih geopolitičkih tenzija, navodi CNBC. Očekuje se