"Majka svih sporazuma": Indija i Evropa otvaraju tržišta za dve milijarde ljudi

B92 pre 32 minuta
"Majka svih sporazuma": Indija i Evropa otvaraju tržišta za dve milijarde ljudi

Indija i Evropska unija su u ponedeljak postigle "značajan" sporazum o slobodnoj trgovini, koji se ocenjuje kao najveći do sada, rekao je indijski premijer Narendra Modi.

Modi je u obraćanju na Indijskoj nedelji energetike sporazum nazvao "majkom svih sporazuma", prenosi CNBC. On je naveo da će sporazum, koji dopunjuje postojeće sporazume Indije sa Velikom Britanijom i Evropskim udruženjem za slobodnu trgovinu, biti posebno koristan za ključne sektore indijske ekonomije. Sporazum će stvoriti tržište od dve milijarde ljudi u vreme kada se trgovinske veze stavljaju na probu usred rastućih geopolitičkih tenzija, navodi CNBC. Očekuje se
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Indija i EU zaključile sporazum o slobodnoj trgovini

Indija i EU zaključile sporazum o slobodnoj trgovini

N1 Info pre 37 minuta
Indija i EU zaključile sporazum o slobodnoj trgovini o kome se pregovaralo više od 20 godina

Indija i EU zaključile sporazum o slobodnoj trgovini o kome se pregovaralo više od 20 godina

Nova pre 57 minuta
Modi: Indija i EU postigle istorijski sporazum o slobodnoj trgovini

Modi: Indija i EU postigle istorijski sporazum o slobodnoj trgovini

Blic pre 57 minuta
"Majka svih sporazuma"! EU i Indija sklopile najveći dogovor o slobodnoj trgovini u istoriji

"Majka svih sporazuma"! EU i Indija sklopile najveći dogovor o slobodnoj trgovini u istoriji

Blic pre 27 minuta
Modi: Potpisan veliki trgovinski sporazum između Indije i EU

Modi: Potpisan veliki trgovinski sporazum između Indije i EU

Biznis.rs pre 12 minuta
Fon der Lajen: Indija i EU stvorili zonu slobodne trgovine sa dve milijarde ljudi

Fon der Lajen: Indija i EU stvorili zonu slobodne trgovine sa dve milijarde ljudi

Euronews pre 7 minuta
Modi: „Majka svih sporazuma” između Indije i EU

Modi: „Majka svih sporazuma” između Indije i EU

Politika pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaInđijaIndijaVelika Britanija

Svet, najnovije vesti »

„Ukrajinci da predaju ono što Putin ne može da osvoji vojno“: Ovi Tramp traži od Kijeva

„Ukrajinci da predaju ono što Putin ne može da osvoji vojno“: Ovi Tramp traži od Kijeva

Danas pre 2 minuta
Hoće li premijeru Francuske danas biti izglasano nepoverenje?

Hoće li premijeru Francuske danas biti izglasano nepoverenje?

Danas pre 2 minuta
Ponižavajući kraj „malog Napoleona“: Tramp hitno degradirao Bovina, proteruje ga iz Mineapolisa

Ponižavajući kraj „malog Napoleona“: Tramp hitno degradirao Bovina, proteruje ga iz Mineapolisa

Nova pre 2 minuta
SAD i Iran: Američki nosač aviona „Abraham Linkoln“ zauzima borbeni položaj

SAD i Iran: Američki nosač aviona „Abraham Linkoln“ zauzima borbeni položaj

Vreme pre 2 minuta
Najmlađe žrtve imaju 16 i 17 godina! U Americi hladni talas odneo 30 života! Ne rade škole, aerodromi - evo do kada će trajati…

Najmlađe žrtve imaju 16 i 17 godina! U Americi hladni talas odneo 30 života! Ne rade škole, aerodromi - evo do kada će trajati ekstremno vreme

Dnevnik pre 2 minuta