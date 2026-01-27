"Suptilna" poruka je preneta: Volodimire, oprosti se...

Američke bezbednosne garancije za Ukrajinu zavisiće od toga da li će Kijev pristati da povuče svoje trupe iz neokupiranog dela Donbasa, preneo je Fajnenšel tajms (FT) pozivajući se na zvaničnike upoznate sa razgovorima.

Osam izvora Fajnenšel tajmsa reklo je da je administracija američkog predsednika Donalda Trampa signalizirala Ukrajini da će američke bezbednosne garancije biti uslovljene pristankom Kijeva na mirovni sporazum. Predloženi sporazum bi uključivao povlačenje ukrajinskih snaga iz delova Donjecke i Luganske oblasti koje Rusija ne okupira. SAD su takođe rekle Kijevu da bi mogle da ponude dodatno oružje kako bi ojačale oružane snage Ukrajine u mirnodopsko vreme ako