Birokratija EU pravi dnevnu štetu ekonomijama Zapadnog Balkana od 100 miliona evra

Beta pre 36 minuta

Birokratske procedure i neadekvatne reakcije Evropske unije (EU) o boravku profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni proizvode direktnu štetu od oko 100 miliona evra dnevno samo po osnovu izvoza robe, izjavio u predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež.Tokom obilaska graničnog prelaza Batrovci, sa Hrvatskom, gde je blokiran teretni saobraćaj i više od 50 kamiona stoji u koloni, Čadež je poručio da trenutna situacija ozbiljno ugrožava poslovanje hiljada kompanija i stabilnost čitavih lanaca snabdevanja.

"To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati i penale i kazne koje proizvodne kompanije plaćaju zbog neisporučene robe, a koje se kreću od 10.000 do 50.000 evra dnevno. Samo iz Srbije u EU izvozi oko 10.000 kompanija, pa je jasno da dolazimo do zaista velikih brojki", rekao je Čadež.

Prevoznici zemalja Zapadnog Balkana započeli su u ponedeljak u podne blokade teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa zemljama Šengena, kao meru krajnje nužde, usled ograničenja boravka profesionalnih vozača tokom obavljanja svakodnevnih radnih aktivnosti. Najavljeno je i proširenje blokada na alternativne prelaze sa Bugarskom.

Čadež je ukazao da, za razliku od ranijih globalnih kriza u lancima snabdevanja poput onih izazvanih pandemijom kovida ili blokadom Sueckog kanala, trenutnu krizu nije izazvao spoljni faktor, već nefleksibilnost evropske administracije.

Kako je naglasio, privrednici iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore već više od dve godine zajednički ukazuju na ovaj problem, kao i kompanije iz EU koje posluju u regionu, ali rešenja i dalje nema.

"Imamo paradoksalnu situaciju u kojoj Evropa i evropske kompanije same sebe koče i blokiraju", istakao je Čadež.

Prema Čadežovim rečima, u poslednjih sedam dana samo u Nemačkoj uhapšeno je devet vozača, jer se evropska pravila prema profesionalnim vozačima primenjuju kao prema ilegalnim migrantima, što dovodi do ozbiljnih zastoja u snabdevanju i funkcionisanju evropske privrede.

"Ovo nije problem samo Zapadnog Balkana, već cele Evrope. Nadamo se da će evropska administracija imati sluha da čuje velike kompanije u državama članicama koje se sada obraćaju svojim vladama, jer ovakvim pristupom ugrožava sopstvenu ekonomiju", poručio je Čadež.

Istaknuto je da PKS intenzivno radi na hitnom rešavanju ovog pitanja u saradnji sa komorama regiona.

Kao moguća rešenja predloženi su uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje broja dozvoljenih dana boravka, kao i izuzimanje vozača iz sistema ulaska i izlaska (EES) do postizanja trajnog rešenja.

(beta/cmg)

(Beta, 27.01.2026)

