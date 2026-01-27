Fajnenšel tajms: Bezbednosne garancije SAD za Ukrajinu uslovljene ustupanjem Donbasa

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa signalizirala je Ukrajini da američke bezbednosne garancije zavise od toga da li će Kijev pristati na mirovni sporazum koji bi verovatno zahtevao da Ukrajina prepusti Rusiji region Donbasa, objavio je danas Fajnenšel tajms (Financial Times), pozivajući se na osam osoba upoznatih sa razgovorima.

Vašington je takođe nagovestio da bi mogao da ponudi Ukrajini dodatno naoružanje kako bi ojačao njenu vojsku u mirnodopskim uslovima, ukoliko bi Kijev pristao da povuče snage iz delova istočnog regiona koje trenutno kontroliše, navodi list.

Rojters nije mogao odmah da potvrdi ove navode. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedelju da je američki dokument o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu "100 odsto spreman" i da Kijev sada čeka da se odrede vreme i mesto za njegovo potpisivanje.

Zelenski konstantno govori da teritorijalni integritet Ukrajine mora biti očuvan u svakom mirovnom sporazumu za okončanje rata.

Ukrajina je sve nesigurnija u to da li će se Vašington obavezati na bezbednosne garancije, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik za FT, navodeći da se SAD "zaustave svaki put kada bi bezbednosne garancije mogle da budu potpisane".

Kijev želi da garancije budu potvrđene pre nego što pristane na bilo kakvo ustupanje teritorije. Međutim, prema navodima iz izveštaja, SAD smatraju da Ukrajina mora da se odrekne Donbasa kako bi se rat okončao i ne vrše pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina da odustane od tog zahteva.

"Ovo je potpuno netačno - jedina uloga SAD u mirovnom procesu jeste da dovedu obe strane za sto kako bi postigle dogovor", izjavila je za FT Ana Keli, zamenica portparola Bele kuće.

Osoba upoznata sa stavom SAD rekla je listu da Vašington "ne pokušava da primora Ukrajinu na teritorijalne ustupke", dodajući da bezbednosne garancije zavise od toga da li se obe strane saglase oko mirovnog sporazuma.

Kremlj je u ponedeljak saopštio da pitanje teritorije ostaje ključno u svakom dogovoru o okončanju borbi u Ukrajini, prenela je agencija TASS nakon razgovora održanih tokom vikenda u Abu Dabiju.