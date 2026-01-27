Pet članova Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva podnelo ostavke zbog ponovljenih izbora

Beta pre 2 sata

Predsednik, zamenik predsednika i tri člana i zamenika člana Izborne komisije dostavili su Visokom savetu tužilaštva neopozive ostavke na funkcije u Izbornoj komisiji Saveta, saopšteno je danas.

Ostavke su podneli predsednik Izborne komisije Nebojša Popović, zamenik predsednika Tamara Mirović, članovi Izborne komisije Кsenija Dajanović, Zorica Stojšić i Smiljka Stojanović.

Oni su to uradili zato što smatraju da su izbori za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca koji su održani 23. decembra 2025. godine, sprovedeni u skladu sa zakonom, i da tokom njihovog održavanja nije uočena bilo kakva nepravilnost.

"Na osnovu takvog činjeničnog stanja jednoglasno su usvojeni zapisnici svih 13 biračkih odbora, nakon čega je Izborna komisija jednoglasno utvrdila rezultate izbora na kojima je pet kandidata nesumnjivo pobedilo, o čemu je javnost odmah obaveštena", kazali su oni.

Dodali su da ponavljanje izbora zbog navodnih procesnih nedostataka vodi u pravnu nesigurnost izbornih prava u postupku izbora za članove Visokog saveta tužilaštva, iz kog razloga pet članova, uključujući predsednika i zamenika predsednika Кomisije, smatraju da njihov rad u Izbornoj komisiji više nije moguć.

