Tramp optužio Južnu Koreju da ne sprovodi trgovinski sporazum, zapretio povećanjem carina

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da će povećati carine na uvoz iz Južne Koreje, uključujući automobilski i farmaceutski sektor, na 25 odsto, optužujući Seul da sporo sprovodi bilateralni trgovinski sporazum postignut prošle godine.

Trampova izjava kasno sinoć na društvenim mrežama dolazi u trenutku kada južnokorejska vlada radi na balansiranju očuvanja saveza sa Vašingtonom i mogućim bezbednosnim i finansijskim izazovima koje predstavljaju Trampovi zahtevi.

Od povratka na vlast pre godinu dana, Tramp je promenio američku trgovinsku politiku, najavljujući sveobuhvatne "recipročne" carinske mere protiv desetina trgovinskih partnera Vašingtona.

Sporazum postignut je prošlog jula između američkog predsednika i njegovog južnokorejskog kolege Li Dže Mjunga, prema kojem se Seul obavezao na 350 milijardi dolara investicija u SAD u zamenu za ograničenje od 15 odsto na američke tarife na južnokorejsku robu, uključujući automobile.

"Predsednik Li i ja smo postigli važan sporazum za naše dve zemlje 30. jula 2025. godine, a ove uslove smo ponovo potvrdili kada sam bio u Koreji 29. oktobra 2025. godine", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Socijal.

Tramp je kritikovao južnokorejski parlament što još uvek nije ratifikovao trgovinski sporazum navodeći da će zbog toga povećati carine na automobile, drvnu građu, farmaceutske proizvode sa 15 na 25 odsto.

Još nije poznato kada će njegova mera stupiti na snagu.

Južnokorejsko Ministarstvo industrije je ranije saopštilo da će delegacija uskoro otputovati u SAD kako bi se sastala sa američkim ministrom trgovine Hauardom Lutnikom (Howard Lutnick).

Južnokorejsko predsedništvo navelo je da nije dobilo nikakvo zvanično obaveštenje u vezi sa povećanjem američkih carina.

Južnokorejski parlament trebalo bi da nastavi sa radom 3. februara, kada bi nacrt zakona mogao da bude stavljen na glasanje.

(Beta, 27.01.2026)