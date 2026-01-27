Evropski parlament odložio odluku o nastavku rada na trgovinskom sporazumu sa SAD

Blic
Evropski parlament (EP) odložio je do naredne nedelje odluku o tome da li će nastaviti rad na trgovinskom sporazumu Evropske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je suspendovao u znak protesta zbog zahteva predsednika Donalda Trampa da preuzme Grenland i pretnji tarifama.

Komitet EP za trgovinu trebalo je da iznese svoj stav glasanjem u ponedeljak i utorak, a predsednica Parlamenta Roberta Mecola rekla je prošle nedelje da bi diskusije uskoro mogle da se nastave kako bi se proces vratio na pravi put, preneo je Rojters. Poslanik nemačkih socijaldemokrata Bernd Lange, koji predsedava trgovinskim odborom, naveo je, međutim, danas u objavi na društvenim mrežama da nije doneta nikakva odluka. Pregovarački tim Evropskog parlamenta će se
