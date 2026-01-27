Policija na Gradini otvorila automobil državljanina Bugarske, pa ostala u šoku: Pronašli drogu, čitač platnih kartica, alat za obijanje... (foto)

Osumnjičeni je uhvaćen na Graničnom prelazu Gradina, posedovao je opremu za falsifikovanje kartica i druge ilegalne aktivnosti Osumnjičenom je određen pritvor nakon saslušanja i podneta je krivična prijava Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Pirotu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pirotu, uhapsili su bugarskog državljanina B. G. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična