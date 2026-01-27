"Povezana je sa kavačkim klanom!" Službenicu Vlade Crne Gore, čiji su eksplicitni snimci izašli u javnost, savetnik predsednika Milatovića žestoko optužio kad je podneo ostavku: Skandal trese crnogorski državni vrh

Vukšić je izjavio da je podneo krivičnu prijavu protiv Pajković zbog njenih navodnih kriminalnih aktivnosti Izrazio je zahvalnost Predsedniku na ukazanom poverenju i saradnji Doskorašnji savetnik predsednika Crne Gore, Dejan Vukšić, koji se navodno nalazi na eksplicitnim snimcima sa bivšom državnom službenicom Mirjanom Pajković saopštio je na mreži Iks 30. decembra da je dao izjavu povodom prijave koju je ona podnela protiv njega. On je u trenutku podnošenja