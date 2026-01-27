(Video) "U Trstenik moramo da dovedemo velikog investitora": Vučić na otvaranju obnovljene škole u Velikoj Drenovi, država Srbija uložila 3 miliona evra

Blic pre 3 sata
(Video) "U Trstenik moramo da dovedemo velikog investitora": Vučić na otvaranju obnovljene škole u Velikoj Drenovi, država…

Škola pruža modernu i bezbednu sredinu za učenike Projekat finansiran od strane Ministarstva za javna ulaganja omogućio je savremene uslove za 220 učenika Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas ceremoniji otvaranja rekonstruisane OŠ "Dobrica Ćosić" u Velikoj Drenovi, opština Trstenik.

Kako je rekao Vučić, država Srbija je u obnovu ove škole izdvojila skoro 3 miliona evra. Vučić je rekao i da u toku obnova još 27 škola širom Srbije. Uživo prenos sa ceremonije u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića: - Tri miliona evra uložila je država Srbija. Oko 200 godina nismo dovoljno vodili računa o školi koja je jedna od privih 40 u Srbiji gde se narod opismenjavao. Nju pohađa 221 dete i nadam se da će biti još. Škola je sada moderna, ima modernu salu,
