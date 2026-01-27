Evroposlanik Štir: Paradoks da je veća podrška za ulazak Srbije u EU među građanima Hrvatske nego u Srbiji

Danas pre 8 sati  |  N1
„Bili smo sasvim sigurno u zemlji koja je deklarisala da želi da ide prema Evropskoj uniji i da prihvati evropske vrednosti, ali gde smo uočili niz deficita i nedostataka.

Zaista je ozbiljna situacija“, rekao je član misije Evropskog parlamenta, koja je nedavno posetila Srbiju Davor Ivo Štir iz Evropske narodne partije, govoreći o svom utisku o poseti našoj zemlji. „Sasvim sigurno da smo imali priliku iz prve ruke da čujemo šta naši sagovornici misle i to iz vladajuće koalicije, opozicije, NVO, medija, akademskog sveta, kao i studenti. To je bila svrha ove delegacije, nasuprot onom narativu da je ovo delegacija koja dolazi sa unapred
Radio 021 pre 20 minuta
Radio 021 pre 20 minuta
