Košta: „Zaključivanje trgovinskog sporazuma EU i Indije istorijski momenat, novo poglavlje u odnosima“

Danas pre 1 sat  |  Beta
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ocenio je danas zaključivanje sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini EU i Indije kao istorijski trenutak. „Otvaramo novo poglavlje u našim odnosima – u trgovini, bezbednosti, međuljudskim vezama“, izjavio je Košta.

Šalju ovim, poručio je, jasnu poruku svetu: u vreme kada se globalni poredak fundamentalno menja, Evropska unija i Indija stoje zajedno kao strateški i pouzdani partneri. Košta je dodao da ovaj sporazum, koji obuhvata tržište od više od dve milijarde ljudi, predstavlja jedan od najambicioznijih trgovinskih sporazuma ikada potpisanih, čime će se dodatno ojačati ekonomske i strateške veze između EU i Indije. On je istakao da je trgovina temelj globalnog ekonomskog
