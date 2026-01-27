UŽIVO Završen skup „Znanje je moć“ispred Rektorata, studenti najavili novi na Sretenje u Šumadiji, presekli slavski kolač ispred Hrama (FOTO; VIDEO)

Danas pre 15 minuta  |  D. D.
UŽIVO Završen skup „Znanje je moć“ispred Rektorata, studenti najavili novi na Sretenje u Šumadiji, presekli slavski kolač…

Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova organizuju danas, 27. januara na Svetog Savu protest pod nazivom „Znanje je moć“.

Skup je počeo u 18 časova ispred zgrade Rektorata na Studentskom trgu, a po završetku obraćanja govornika studenti i građani krenuli su u protestnu šetnju ka Hramu Svetog Save. Studenti su poručili da država treba da počiva na obrazovanju, zbog čega ne čudi što su odabrali da dan skupa bude kada i školska slava. 20.51 Ispred Hrama Svetog Save okupljeni su održali 16 minuta tišine. 20.43 Kako javlja reporter FoNeta, studente i građane dočekala su zatvorena vrata
