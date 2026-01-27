Brnabić: Pravosudni zakoni neće biti povučeni iz skupštinske procedure

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas, odgovarajući poslaniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću na sednici parlamenta, da set pravosudnih zakona neće biti povučen iz skupštinske procedure.

Na tvrdnje Stefanovića da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jednom intervjuu insinuirao da će se ovi zakoni možda biti povučeni iz procedure Brnabić je istakla da je moguće da Stefanović nije pažljivo slušao predsednika i da je on govorio da se u budućnosti mora poštovati institut javnih rasprava. "Ja se sa tim slažem i o tome smo svi zajedno pričali. Ali ovi zakoni su u proceduri i neće biti povučeni iz procedure. Mi stojimo kao većina, ako mogu tako da