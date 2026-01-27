PKS: Kukuruz glavni izvozni adut Srbije na albanskom tržištu

Albanija je tokom protekle godine uvezla više od 374.000 tona žitarica, od čega je iz Srbije dopremljeno 107.923 tone, pretežno kukuruza.

Vrednost srpskog izvoza bila je oko 23 miliona evra što predstavlja povećanje od 8,9 odsto u odnosu na isti period 2024. godine. Srbija je u Albaniju najviše izvezla kukuruza i to u vrednosti od 14,9 miliona evra što količinski iznosi 69.859 tona, a potom pšenice u vrednosti od 6,4 miliona evra ili 32.500 tona, rečeno je Tanjugu u Privrednoj komori Srbije. Izvoz kukuruza u posmatranom periodu povećan je za 27,6 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je izvoz pšenice