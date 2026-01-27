Sveti Sava obeležen u vrtićima i školama širom Srbije

Sveti Sava, utemeljivač srpske crkve, prosvetitelj i jedna od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, danas se tradicionalno obeležava u svim obrazovnim ustanovama širom Srbije.

Kao začetnik srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnik škola, Sveti Sava zauzima posebno mesto u obrazovanju i vaspitanju najmlađih. Tim povodom, u vrtiću "Pahuljica" na opštini Palilula održana je svetosavska priredba, kojoj su prisustvovali vaspitači, roditelji i deca. Obeležavanje slave započelo je podizanjem slavskog kolača i besedom sveštenika Jovana, koji je naglasio značaj Svetog Save i ulogu dece u društvu. "Svako dete je naš učitelj i nema veće lepote