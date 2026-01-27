Teretni terminali na granicama blokirani, putnički saobraćaj normalan: Ulaz moguć samo na nekoliko prelaza

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Teretni terminali na granicama blokirani, putnički saobraćaj normalan: Ulaz moguć samo na nekoliko prelaza

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok su teretni terminali u blokadi.

Teretnim vozilima blokiran je i ulaz i izlaz iz Srbije na većini graničnih prelaza, osim na graničnim prelazima gde je blokiran samo izlaz iz zemlje, a to su Neštin, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, i Vatin. GP Horgoš II, u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, radi od 5 do 23 časa. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Vozače danas u pojedinim delovima zemlje očekuju otežani uslovi vožnje, biće
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

RTV pre 2 minuta
AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

N1 Info pre 1 sat
Teretni granični prelazi i dalje blokirani

Teretni granični prelazi i dalje blokirani

Radio 021 pre 1 sat
AMSS: Putnički saobraćaj na granicama bez zadržavanja, teretni terminali i dalje blokirani

AMSS: Putnički saobraćaj na granicama bez zadržavanja, teretni terminali i dalje blokirani

Ozon pre 1 sat
AMSS: Putnički saobraćaj na granicama normalan, teretni u blokadi

AMSS: Putnički saobraćaj na granicama normalan, teretni u blokadi

Telegraf pre 2 sata
AMSS objavio na kom graničnom prelazu još saobraćaju kamioni

AMSS objavio na kom graničnom prelazu još saobraćaju kamioni

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HorgošBlokadagranica

Društvo, najnovije vesti »

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

RTV pre 2 minuta
Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne…

Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne službenike

Nova pre 2 minuta
Danas je Sveti Sava, školska slava

Danas je Sveti Sava, školska slava

Gradski portal 018 pre 2 minuta
Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Naissus info pre 2 minuta
Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Nova pre 2 minuta