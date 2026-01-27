Teretni terminali na granicama blokirani, putnički saobraćaj normalan: Ulaz moguć samo na nekoliko prelaza

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok su teretni terminali u blokadi.

Teretnim vozilima blokiran je i ulaz i izlaz iz Srbije na većini graničnih prelaza, osim na graničnim prelazima gde je blokiran samo izlaz iz zemlje, a to su Neštin, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, i Vatin. GP Horgoš II, u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, radi od 5 do 23 časa. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Vozače danas u pojedinim delovima zemlje očekuju otežani uslovi vožnje, biće