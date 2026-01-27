Čačansko čudo od deteta: Nikolić je MVP!

Košarkaška ABA liga dobila je novog junaka kola, a njegovo ime dolazi iz Čačka.

Pavle Nikolić, krilo Borca, poneo je priznanje za MVP 16. kola nakon partije kojom je praktično sam prelomio duel protiv Krke. U izuzetno neizvesnoj završnici, Borac je slavio rezultatom 71:69, a Nikolić je odigrao meč karijere u regionalnom takmičenju. Pavle Nikolić of @BoracKlub is the MVP of the AdmiralBet #ABALiga Round 16! Congratulations! 👏👏 🔗: https://t.co/fpWcsuQRim #ABALiga pic.twitter.com/JQvBaBm5z2 — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 27, 2026