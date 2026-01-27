BLOG UŽIVO: Protest studenata "Znanje je moć", skup ispred Rektorata posvećen obrazovanju

Insajder pre 22 minuta
BLOG UŽIVO: Protest studenata "Znanje je moć", skup ispred Rektorata posvećen obrazovanju

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu organizuju protest “Znanje je moć” posvećen prosveti. Skup povodom Savindana počinje kod Rektorata, a zatim je najavljena šetnja do Hrama Svetog Save.

Prva veća grupa stigla na Studentski trg, javlja reporter Insajdera Stefan Goranović. Ranije danas je grupa studenata i građana koja su se okupili na kružnom toku u Novom Beogradu krenula peške ka Rektoratu. U objavi studenata na društvenim mrežama stoji da će okupljanje početi ispred Rektorata, a zatim je planirana šetnja do Hrama Svetog Save preko Trga Republike, ulicom Kralja Milana i Bulevarom oslobođenja.
