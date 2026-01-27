Plenum studenta Fakulteta političkih nauka odlučio da bojkotuje nastavu, u znak podrške Jeleni Kleut

Insajder pre 51 minuta
Plenum studenta Fakulteta političkih nauka odlučio da bojkotuje nastavu, u znak podrške Jeleni Kleut

Plenum studenta Fakulteta političkih nauka (FPN) odlučio je da danas bojkotuje nastavu u znak podrške otpuštenoj profesorki Jeleni Kleut i kolegama sa novosadskog Univerziteta.

Studenti su preko Instagram stranice pozvali i na odavanje počasti žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, šesnaestominutnom tišinom od 11:52. I studenti beogradskog Pravnog fakulteta najavili su za danas bojkot nastave, u znak podrške kolegama i nastavnicima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji traže da se na posao vrati otpuštena profesorka Jelena Kleut. A post shared by Blokada Fakulteta političkih nauka (@blokada.fpn) Studenti Filozofskog
