Skup ispred Pravnog fakulteta: Podrška Jeleni Kleut i 16 minuta tišine

Studenti i građani u Beogradu izrazili su danas kod Pravnog fakulteta podršku otpuštenoj profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut i novosadskim studentima, odajući šesnaestominutnom tišinom i počast stradalima u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici.

Studenti su pozvali na tišinu u znak sećanja na žrtve u Novom Sadu, kao i u znak solidarnosti sa profesorkom Jelenom Kleut i studentima novosadskih fakulteta koji traže da ona bude vraćena na posao. Skup nekoliko desetina studenata i građana na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice protekao je mirno, a obezbeđivalo ga je nekoliko saobraćajnih policajaca. Studenti Pravnog fakulteta pozvali su danas i na bojkot nastave u znak solidarnosti sa