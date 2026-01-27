Gljiva zvana Betmen! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog ovoga! (foto)

U Sesalačkoj pećini, u blizini Sokobanje, otkrivena je vrsta mikrogljive do sada nepoznata nauci, objavilo je Sokobanjsko ekološko društvo.

Nova vrsta, nazvana Gamsia batmani, pronađena je na koži slepog miša, evropskog dugokrilaša (Miniopterus schreibersii), redovnog stanovnika Sesalačke pećine. Nazivu mikrogljive kumovao je popularni superheroj Betmen, prenosi portal Klima101. Iako je pronađena na slepom mišu, ova gljiva nije opasna ni za ljude ni za životinje, već ima ulogu u prirodnim procesima razgradnje i kruženja materije u pećinskom ekosistemu. Otkriće je rezultat istraživanja koje je