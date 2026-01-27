Masakr na fudbalskom terenu u Meksiku! Napdači pobili najmanje 11 osoba, stigli na kraj utakmice i načinili pokolj (video)

Najmanje 11 osoba je ubijeno, a 12 je ranjeno u pucnjavi na fudbalskom terenu u Meksiku.

Gradonačelnik Salamanke Sesar Prieto naveo je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama da su naoružani napadači stigli na teren na samom kraju fudbalske utakmice. Deset osoba je poginulo na licu mesta, dok je jedna osoba preminula kasnije u bolnici. Gradonačelnik je rekao da su među povređenima žena i maloletnik. Prieto je izjavio da je napad deo "talasa kriminala" u gradu i apelovao na predsednicu Klaudiju Šajnbaum da pomogne u suzbijanju nasilja. Tužilaštvo