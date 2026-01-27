Štrajkom vozača kamiona ugrožena nemačka privreda i kapital EU: Apel upućen Briselu, Evropska komisija ćuti

Povodom blokada teretnih prelaza i štrajka vozača Zapadnog Balkana oglasio se i Filip Simović, predsednik Nemačko-srpske privredne komore, koji je rekao da su poslednjih nekoliko godina apelovali i slali "non-pejper", u saradnji sa nemačkim kompanijama. - Tako da i same kompanije koje ovde imaju sedišta, kojima je centrala u Nemačkoj, apeluju na svoju državu, ali i sama država mora direktno da apeluje pri Evropskoj komisiji. Zasad mi tu nemamo nikakvih rešenja i