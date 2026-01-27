Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Kurir pre 26 minuta
Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Od 1998. godine i Nagana, Simon Aman je učestvovao na svih sedam Zimskih olimpijskih igara i osvojio je četiri zlatne medalje, po dve u Vankuveru 2010. i u Solt Lejk Sitiju 2002.

Umesto 44-godišnjeg Amana, selektori Švajcarske izabrali su 19-godišnjeg Feliksa Trunca, koji nije bio rođen kada je Aman osvojio zlato u Solt Lejku. Ove sezone Amanov najbolji rezultat je 20. mesto u jednom od takmičenja u Svetskom kupu, a poslednji put bio je na pobedničkom postolju u januaru 2018. godine. U švajcarskoj olimpijskoj selekciji su, između ostalih, velika zvezda skijaš Marko Odermat, koji će braniti titulu u veelslalomu osvojenu pre četiri godine u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Legendarni Simon Aman ipak bez osmih Olimpijskih igara u karijeri!

Legendarni Simon Aman ipak bez osmih Olimpijskih igara u karijeri!

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Olimpijske igre

Sport, najnovije vesti »

Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Totalno neočekivano! Legendarni sportista ostao bez osmih Olimpijskih igara! Legendu nisu pozvali u reprezentaciju

Kurir pre 26 minuta
Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Crvena zvezda nastavila seriju pobeda, rutinski trijumf protiv Beča

Danas pre 1 sat
“Novak je pratio moj meč, razgovor s njim – nezaboravan”

“Novak je pratio moj meč, razgovor s njim – nezaboravan”

Sport klub pre 1 sat
Legendarni Simon Aman ipak bez osmih Olimpijskih igara u karijeri!

Legendarni Simon Aman ipak bez osmih Olimpijskih igara u karijeri!

Sportske.net pre 2 sata
Poznat prvi polufinalista na Evropskom prvenstvu u rukometu

Poznat prvi polufinalista na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 3 sata