Prve fotografije sa mesta smrti devojke (24) na Paliluli: "Šetao sam ulicom kada je ispred mene palo telo" (foto)

Stanovnici beogradske opštine Palilula i dalje su u šoku nakon jezive scene kojoj su svedočili.

Devojka, državljanka Crne Gore, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima pala je sa zgrade pravo na beton, pred očima šokiranih prolaznika. Dok policija i Više javno tužilaštvo (VJT) pokušavaju da odgonetnu da li je reč o nesreći i kakvoj, komšije i očevici ne mogu da se oporave od onoga što su videli. Jedan od prolaznika koji se u tom trenuku našao ispred zgrade, opisao je smrt nesrećne devojke, a kako tvrdi, posle svega što je video, ostao je u šoku. "Devojka je