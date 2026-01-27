Tri vremenske nepogode prete Srbiji: Evo gde će biti najkritičnije u narednih 24 sata, oglasio se RHMZ

U većem delu zemlje veče će biti pretežno vedro, ali će tokom noći uslediti postepeno naoblačenje sa zapada.

Na severu Bačke pred jutro je moguća slaba kiša, dok će u ostalim krajevima ostati suvo, navodi RHMZ. Jutro će ponegde biti hladno, uz slab mraz, dok se u Timočkoj Krajini, kao i na jugu i jugozapadu Srbije, očekuje magla ili niska oblačnost, koja se lokalno može zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana oblačnost će se postepeno povećavati sa zapada, uz prolaznu kišu. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni, a u južnomBanatu povremeno sa udarima olujne